Rome Technopole al via Dopo l’estate partono i primi laboratori

Già molti partner hanno previsto quote finanziarie nella fondazione che gestirà il Technopole: la Camera di commercio di Roma ha versato 100mila euro, quella di Latina 20mila, la Regione Lazio 50mila, il Comune di Roma 50mila, l’università La Sapienza 50mila, quella di Cassino 15mila, la Luiss 20mila, la Tuscia 15mila, Tor Vergata 40mila, Roma Tre 40mila e il Campus biomedico 20mila. Ed ancora, per le aziende, tra le altre: Airbus 30mila, Almaviva 40mila, Catalent 40mila, Eni 40mila, Leonardo 40mila, Thales 50mila, Mariemont 30mila, Coimar 30mila, Unicredit 40mila, Adr 20mila, Acea 20 mila. Infine: Unindustria 100mila, Inail 20mila, Cnr, Iss, Infn ed Enea 15mila ciascuno.

Con il Rome Technopole «nasce un’ecosistema dell’innovazione a carattere regionale che alimenterà la filiera della ricerca e dell’innovazione in sinergia con le imprese e le istituzioni pubbliche», ha commentato Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, che per i primi tre anni sarà il presidente del Rome Technopole.

Per il presidente di Unindustria Lazio, Angelo Camilli (che sarà per i primi tre anni vicepresidente del Rome Technopole), il percorso di nascita della struttura «dura da due anni. Il tecnopolo è il primo esempio di una compagine così ampia che riunisce il mondo dell’economia e della ricerca della nostra regione. Ora si apre la fase della realizzazione: lavoreremo con uguale senso di responsabilità. Abbiamo anche già intercettato – ricorda Camilli – un primo finanziamento del Pnrr ma seguirà altro sostegno da parte della Regione Lazio nell’ambito della prossima programmazione comunitaria oltre a quello del Comune anche in ambito di localizzazione».

Il nuovo tecnopolo punta a valorizzare in un unico polo le eccellenze accademiche di Roma. La sede sarà a Pietralata (nella zona est della capitale), appena il Comune di Roma rilascerà i permessi nelle aree dell’università La Sapienza. In attesa dell’avvio della nuova sede, i laboratori, la ricerca e il trasferimento tecnologico si svolgerà nelle sedi dei partner del progetto.

Tra gli obiettivi specifici del Rome Technopole c’è incrementare il numero dei laureati magistrali nei settori strategici (si punta al raddoppio in 5 anni), potenziare la sinergia con le imprese regionali e nazionali, aumentare il numero dei brevetti, promuovere start up, aumentare l’attrattività del sistema regionale della formazione e della ricerca, attrarre sul territorio grandi imprese. Nello scenario ottimale, il Rome Technopole dovrebbe sostenere un gruppo di ricercatori e docenti di elevata professionalità non inferiore alle 800 unità.