Romney rompe con Trump: voterà a favore di una condanna per abuso di potere Il Senato americano ha assolto il presidente Donald Trump anche dal secondo capo di accusa, quello di ostruzione al Congresso con 53 voti contrari alla rimozione del presidente e solo 47 a favore di Marco Valsania

Usa, Senato approva la procedura di impeachment per Trump

Il Senato americano ha assolto il presidente Donald Trump anche dal secondo capo di accusa, quello di ostruzione al Congresso con 53 voti contrari alla rimozione del presidente e solo 47 a favore.

Il voto ha rispettato i pronostici. Solo un senatore repubblicano ha sfidato il suo partito - e la Casa Bianca - e annuncia il voto a favore di una condanna e rimozione di Donald Trump dalla Presidenza per abuso di potere. Mitt Romney, senatore dello Utah ed ex candidato alla presidenza, è il primo e con ogni probabilità rimarrà il solo esponente repubblicano a spezzare la disciplina di partito: l'assoluzione di Trump, in queste ore, appare assicurata dalla maggioranza repubblicana al Senato. Una condanna e rimozione richiede due terzi dei consensi dei senatori.



Romney, che in passato ha criticato Trump ma meno di frequente lo ha sfidato apertamente, ha adesso rotto gli indugi. L'assoluzione di Trump sarà così macchiata da un voto mancante all'unanimità del partito.

Parlando in aula Romney ha pubblicamente dichiarato che «l'obiettivo del Presidente era personale e politico». Un riferimento alle pressioni esercitate da Trump sull'Ucraina per ottenere inchieste e informazioni che potessero imbarazzare il rivale democratico Joe Biden in cambio dello sblocco di aiuti militari in funzione anti-russa e di un incontro alla Casa Bianca. «Di conseguenza il Presidente è colpevole di un terribile abuso della fiducia del pubblico», ha concluso.



Il Presidente, ha aggiunto Romney, «ha premuto sul un governo straniero per corrompere il nostro processo elettorale. E corrompere un processo elettorale in una repubblica democratica è l'abuso più grave e evidente contro la Costituzione - e il proprio giuramento su di essa - che io possa immaginare. È cio che fanno gli autocrati».

Romney voterà contro il secondo articolo di impeachment, ostruzione del Congresso, ma è il suo voto sull'accusa principale a tenere banco.

Trump ha subito replicato via Twitter a Romney, che fu il candidato repubblicano nel 2012, scomunicandolo. «È amareggiato dal fatto che non sarà mai presidente», ha affermato. È «un debole». E ha chiesto l'immediata «espulsione» dal partito del senatore. Il voto in Senato sugli articoli di impeachment è in arrivo in serata.

