Rompere la campana di vetro. Ovvero, emozioni ai tempi del Covid

Costoro si costringono nelle nuove regole considerando minime e indispensabili le misure di sicurezza e di distanziamento .Quest'emozione non ha indicatori esterni, mimici, che la evidenzino. Non ci accorgeremo nemmeno di quanto soffrono. Di cosa provano. Ma la presunzione di poter recare danno a qualcuno, anche non volendo, può essere devastante.

La vergogna tiene in riga i minimizzatori, gli ansiosi sociali, gli istrionici, gli increduli, gli ubbidienti in genere, che sono la maggioranza, coloro che si attengono. Costoro tenderanno a non dire se hanno sintomi prodromici e cercheranno di non far sapere che sono positivi al covid, se fosse, perché se ne vergognano, temono in modo ancestrale e comprensibile l'ostracismo: l'infetto è indesiderabile, in qualche modo colpevole, se non per ciò che ha trasgredito e per cui si è ammalato, per ciò che farà contagiando gli altri.

E' guardato con paura, l'infetto. Paura che facilmente diventa aggressività, distacco, ma anche disprezzo. Non ne stiamo venendo a capo, proprio perché la vergogna, per sua natura, è un'emozione inconfessabile: se ti vergogni, ti copri, nascondi qualcosa che non vuoi gli altri sappiano di te.I comportamenti sono sostenuti dalle emozioni, dobbiamo farci pace. Anche quelli pericolosi per la collettività.

La vergogna è un argine, ma ci trova divisi gli uni dagli altri dalla menzogna della partecipazione: non è vero che rispettiamo gli altri, che ci teniamo alla collettività. Chi si vergogna non partecipa: gli altri sono di fronte, non accanto, insieme, e possono giudicare, questa è la vergogna, ciò che tu puoi pensare di me e io non vorrei mai. Chi si vergogna difende la propria apparenza.

Mentre qui abbiamo un problema di sostanza: i più non dichiarano di essere infetti o di avere sintomi, perché la (ver)gogna sociale si è innescata su questo tema tramite il tam tam mediatico, ed è tenuta viva dall'impossibilità di chiarezza sulla malattia e dall'estrema difficoltà di gestire tramite le leggi i contatti sociali. Per non parlare della difficoltà di interpretare i decreti su tempi e modi che garantiscano la correttezza.