Ronaldo e Mbappé si sfidano anche in campo virtuale: a ognuno il suo Nft

«Fuori dal campo, la cosa più importante per me è aiutare i giovani - che potrebbero non avere accesso ad opportunità che magari altri hanno - come quella di realizzarsi e raggiungere i loro sogni e far emergere il loro potenziale. Sono consapevole che le nuove tecnologie presentano enormi opportunità», ha commentato Mbappé.



Sorare unisce la collezionabilità degli Nft con i fantasport - non solo calcio, da poco ha fatto il suo ingresso in piattaforma il baseball - per avvicinare i fan al gioco che amano. Da quando è stata fondata nel 2018, l’azienda ha raggiunto oltre due milioni di utenti in tutto il mondo con 250 organizzazioni sportive partner, tra cui La Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Major League Baseball, la più antica lega di baseball americana.

In Italia non c’è un accordo con la Serie A, ma diverse squadre sono già presenti su Sorare: Milan, Inter, Sampdoria, Genoa, Bologna, Cagliari, Spezia, Udinese, Juventus, Lazio, Roma, Monza,

Di carattere diverso l’accordo che Cristiano Ronaldo ha annunciato qualche giorno fa con Binance, il più grosso exchange per criptovalute a livello globale. L’accordo pluriennale prevede il lancio di una serie di collezioni di Nft, che saranno venduti sulla piattaforma dell’exchange dedicata ai token non fungibili, per coinvolgere i tifosi in tutto il mondo.

La prima collezione, il cui lancio è previsto entro fine anno, è costituita da lavori fatti in collaborazione con il campione portoghese.