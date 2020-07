Roncato lancia il trolley con il marchio Esercito Presentata al ministero della Difesa la nuova collezione di valigie e borse da viaggio per la prima volta con la stelletta a cinque punte di Marco Ludovico

Presentata al ministero della Difesa la nuova collezione di valigie e borse da viaggio per la prima volta con la stelletta a cinque punte

Una sintesi di rivendicazione del valore del made in Italy e di orgoglio della Repubblica Italiana. Con questo segno distintivo nasce la linea Esercito di Ciak Roncato, una nuova collezione frutto della collaborazione tra la forza armata e l’azienda italiana di valigeria. Una scelta ostinata di contrasto e di rilancio davanti ai segnali di crisi a causa dell’emergenza COVID-19. A dimostrazione della possibilità concreta di collaborazione tra pubblico e privato per ribadire interessi per tutti di crescita e sviluppo. Oggi necessari più che mai.



«Valori di sicurezza, fiducia, forza, coraggio e autenticità»

Il marketing è fatto di segnali a volte inconfondibili. «Da tempo cercavamo un partner commerciale dal forte riconoscimento emotivo e siamo fieri di averlo trovato nell'Esercito Italiano. Questo brand rappresenta un punto di riferimento e motivo d'orgoglio della nostra nazione. I valori di sicurezza, fiducia, forza, coraggio e autenticità che da quasi 160 anni accompagnano le forze armate del nostro paese sono gli stessi che ispirano la nostra azienda» ha sottolineato Federica Roncato, direttore marketing di Ciak Roncato.La collaborazione è stata presentata presso la Biblioteca Militare Centrale di Palazzo dell’Esercito alla presenza del capo di Stato Maggiore, generale di corpo d'armata Salvatore Farina, le sorelle Roncato Federica, Fabiana e Francesca, terza generazione della famiglia alla guida di Ciak Roncato, e Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A.



Particolari della nuova collezione

La linea “morbida” della collezione Esercito comprende borse da viaggio e trolley cabina in nero o blu navy, adatti a resistere agli urti e ai graffi. Ogni pezzo è accessoriato con tasche frontali, interni completamente foderati e organizzati in comparti. I trolley dalle dimensioni omologate per i voli low cost sono dotati di quattro ruote girevoli, chiusura laterale a combinazione, carrello con push button e tubi in alluminio.La collezione “rigida” si compone di tre trolley in diverse dimensioni, compresa quella da cabina, in abs alleggerito, con chiusura a zip e tsa a combinazione, quattro ruote scorrevoli, interni organizzati con divisori ed elastici ferma abiti. La scocca è proposta nella variante di design argento o nel classico blu navy.



Dove si trovano i nuovi trolley



La linea “Esercito” di Ciak Roncato è distribuita negli store monomarca di Brescia, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso con allestimenti speciali ma si trova anche in tutta la rete vendita autorizzata Ciak Roncato costituita da oltre mille negozi in Italia. Sul fronte e-commerce alla collezione viene dato uno spazio specifico (www.ciakroncato.com/esercito): i prodotti sono accompagnati da focus di approfondimento sulla storia e i valori dell'Esercito Italiano.La forza armata guidata dal generale Farina, del resto, si identifica anche nella formula “Esercito 1659” che rimanda alle sue origini antiche. Il lavoro di promozione e sviluppo svolto dallo Stato Maggiore Esercito per promuovere e diffondere sul piano commerciale le proprie insegne non è un banale marketing ma la ricerca di una sintesi condivisa di valori riconosciuti e riconoscibili: come quello di una produzione nazionale, i legami con i territorio e la capacità di fare impresa, l’orgoglio dell’appartenenza all’identità nazionale italiana. La nuova linea Esercito di Ciak Roncato va in questo senso.