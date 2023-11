Ronzulli (Fi) eletta vicepresidente del Senato con 102 voti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Licia Ronzulli è stata eletta vicepresidente del Senato con 102 voti favorevoli, 50 schede bianche, 5 nulle e 6 ad altri nomi. Il voto è avvenuto a scrutinio segreto, con i senatori chiamati uno alla volta a passare attraverso i cosiddetti catafalchi per esprimere la loro preferenza in aula. Presenti 164 senatori e 163 votanti. La senatrice di Forza Italia, fino a lunedì capogruppo degli azzurri al Senato, è subentrata a Maurizio Gasparri che contemporaneamente si è dimesso dal ruolo di vicepresidente del Senato, in una ’staffetta’ proposta da FI.

Ronzulli: oggi nuova stimolante avventura, grazie a Tajani e a senatori Fi



«Da oggi ha inizio un’altra stimolante avventura. Sono chiamata a nuove importanti responsabilità istituzionali. Ringrazio il segretario Tajani per avermi indicata come vicepresidente del Senato e il sostegno dei senatori di Forza Italia e della maggioranza, oltre che quello dei colleghi dell’opposizione per aver partecipato al voto. Onorerò questo nuovo incarico con impegno, passione e dedizione. Ringrazio i senatori di Forza Italia che in questo anno mi sono stati a fianco, non mancando mai di farmi sentire il loro appoggio e auguro buon lavoro al nuovo capogruppo Maurizio Gasparri». Così la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.



Figlia di un carabiniere di origini pugliesi, inizia a lavorare in ambito ospedaliero come infermiera. Nel 2003 diventa responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie all’IRCCS Galeazzi di Milano. Dal 29 aprile 2015 al 13 gennaio 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera di Milano SpA, in qualità di Vice presidente e Consigliera indipendente.

Eletta al Parlamento europeo

Alle elezioni europee del 2009 Ronzulli si candida al Parlamento europeo, nella circoscrizione Italia nord-occidentale tra le liste del Popolo della Libertà che aderisce al Partito Popolare Europeo, e viene eletta con 40 016 preferenze. Una volta insediata diviene membro titolare della commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali e della delegazione per le Relazioni con i Paesi dell’Asia Meridionale, oltre ad essere membro sostituto nella commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere e nella sottocommissione per i Diritti dell’Uomo.

Fedelissima di Berlusconi

Alle elezioni europee del 2014 viene ricandidata da Forza Italia nella circoscrizione Italia nord-occidentale, dove ottiene 25 071 preferenze, ma non viene eletta. Da quando Silvio Berlusconi si riprende fisicamente a seguito di un delicato intervento al cuore nell’estate del 2016 lo segue in ogni suo spostamento, sostituendo di fatto Mariarosaria Rossi nel ruolo di assistente del Cavaliere. Viene soprannominata “la fedelissima” di Berlusconi.