Rosa Alpina dal 2022 sarà RosaAlpina Aman di Lucilla Incorvati

(Foto di Alex Filz)

La famiglia Pizzinini manterrà la quota di maggioranza mentre ha ceduto una quota al gruppo dell’imprenditore russo Vladislav Doronin

Sarà il Gruppo Aman il nuovo partner de Rosa Alpina Hotel & Spa a San Cassiano di San Cassiano, prima come Relaix&Chateux poi come The Leading Hotel of the World, hotel che ha fatto conoscere nel mondo l’ospitalità di lusso italiana, anche grazie all’attrattività del suo incantevole contesto (Dolomiti patrimonio Unesco) e alla famosa cucina del tre stelle Michelin Norbert Niederkofler. L’albergo, fin dalle sue origini (1939) e da tre generazioni è sempre stato gestito dalla famiglia Pizzini che anche con l’arrivo del nuovo socio manterrà la partecipazione di maggioranza.

A seguito del nuovo accordo Aman subentra nella gestione dei servizi di marketing e sales, l’executive Chef Norbert Niederkofler rimane alla guida dei ristoranti della struttura, compreso il leggendario ristorante St Hubertus di Rosa Alpina 3* Michelin, mentre gli ospiti continuano ad essere accolti dalla calda ospitalità di Stefania Bellé, storico general Manager di Rosa Alpina già dal 2009.

Per i prossimi 18 mesi, prima che il Rosa Alpina diventi Aman Rosa Alpina nel dicembre 2022 dopo una ristrutturazione, l’hotel continuerà la sua normale attività con apertura a partire dall'11 dicembre 2020 e fino al 5 aprile 2021 (Pasquetta). Parlando della partnership Hugo Pizzinini, Managing Director di Rosa Alpina, dice: «Avendo a lungo ammirato l’approccio pionieristico di Aman, siamo orgogliosi di essere partner di un brand che si allinea perfettamente alla nostra etica familiare e alla nostra filosofia. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo per Rosa Alpina, con Aman come custode fidato della nostra eredità».

L’hotel

Rosa Alpina si trova nel centro di San Cassiano in Badia nel cuore delle Dolomiti che dal 2009 fanno parte del patrimonio naturale dell’Unesco. L’hotel offre 18 camere, 32 Junior Suite e Suite, 1 Penthouse e 1 Chalet Zeno, 3 ristoranti, una zona wellness per famiglie, zona wellness per soli adulti, sala cinema, palestra, sala Yoga e due baite a 2.000 m di altitudine. Le Dolomiti sono una immensa palestra all'aperto per coloro che amano la montagna e l'attività fisica. Camminate, scalate, ciclismo da strada e mountain bike sono solo alcune delle attività da praticare in estate. D’inverno invece, le piste perfettamente innevate e il comprensorio sciistico più grande del mondo lasciano a bocca aperta sciatori e non per la bellezza del panorama e vista a 360 gradi. Lo sci di fondo, le ciaspole ma anche lo sci alpinismo e da non dimenticare la pista naturale per slittini sono un'ottima alternativa allo sci alpino.



Seconda bandierina italiana per Aman Resort

Rosa Alpina sarà la seconda struttura di Aman Resorts in Italia, diventando il 14° Aman situato in un patrimonio naturale dell’Unesco.

La prima partecipazione in Italia è quella con Aman Venezia che ospita la famiglia Arrivabene da oltre 200 anni. Questo prossimo Aman farà eco a questo spirito di famiglia sotto la proprietà della famiglia Pizzinini, saldamente al timone da tre generazioni, residente nella struttura dal 1939. Molto in linea con la filosofia Aman, Rosa Alpina offre un fascino sottile, un servizio eccezionale e spazi espansivi che offrono un santuario per gli ospiti che desiderano esplorare l'ambiente mozzafiato dell'hotel. Il gruppo Aman Resorts, fondato nel 1988 con la visione di costruire una collezione di ritiri intimi con la modesta e calorosa ospitalità di una graziosa casa privata (oggi comprende 32 hotele resort in 20 destinazioni in tutto il mondo con altri otto in fase di costruzione) è ora di proprietà dell’imprenditore russo Vladislav Doronin, investitore internazionale e sviluppatore immobiliare focalizzato su immobili residenziali di lusso, commerciali e di ospitalità con società come Capital Group e OKO Group. Le attività di Mr. Doronin sono presenti in tutto il mondo. Capital Group fondata nel 1993 è una delle principali società di sviluppo immobiliare. Fino ad oggi ha commissionato ad architetti di livello mondiale più di 71 progetti per un totale di oltre 75 milioni di piedi quadrati.