Rosato lascia Renzi. Gelmini: a Brescia la squadra di Azione si allarga

Mentre Forza Italia prova a ridisegnare il suo futuro, e a proseguire il cammino con le sue gambe in una sorta di momento rifondativo emerso durante la tre giorni di Paestum, sempre in area “centro” si annuncia un altro piccolo scossone politico. Ettore Rosato, in una intervista a La Repubblica, annuncia di lasciare Italia Viva guidata da Matteo Renzi: «Vado via e per motivi politici, non personali - ha spiegato -. Lo sa bene anche Matteo, che ho incontrato la scorsa settimana e poi di nuovo questa. Ci siamo parlati, ci siamo abbracciati, ma la distanza in questi mesi si era sempre più ampliata».

La posizione di Rosato

Il ragionamento di Rosato è che Forza Italia e i riformisti Pd «possono essere nostri naturali alleati. Chi li considera solo partiti da cercare di svuotare con continui attacchi, si rassegna al bipolarismo di fatto». Rosato ha poi smentito un passaggio a Forza Italia: «Apprezzo davvero il lavoro di Tajani, ma intendo restare all’opposizione e nelle file del Terzo polo - osserva - non mi iscrivo ad Azione, continuo l’esperienza del nostro gruppo, lavorando per portare a termine l’impegno elettorale».

Tajani: congresso di fine febbraio fase di grande democrazia

Intanto da Forza Italia, da Paestum, Tajani spiega che il partito deve prepararsi a tanti eventi, «uno dei più importanti è il congresso nazionale di fine febbraio. Per arrivare al Congresso bisogna eleggere i delegati, lo faranno i congressi provinciali che eleggeranno anche i coordinatori provinciali. Quindi una fase di grande democrazia».



Azione: Gelmini, a Brescia la squadra si allarga

E sempre oggi è arrivato un altro annuncio sui “movimenti” nell’area centrista. «La squadra di Azione Brescia si allarga! Benvenuti a Giampiero Seresina e Gianluca Sinibaldi. E grazie di cuore a tutti gli amici che ieri sono stati al Teatro Sancarlino. È sempre bello ritrovarsi, confrontarsi e fare un pezzo di strada insieme. La direzione è quella giusta», ha scritto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.