Rosetti Marino amplia il cantiere: nuovo capannone per costruire superyacht

Il primo yacht

«A fine 2018 - dice Bellettini - abbiamo chiuso il contratto di vendita per un explorer di 38 metri, che è in costruzione. Si tratta di una barca 100% custom realizzata su tecnologia di Hydro Tec e col design interno della Burdisso Capponi di Ravenna». L'armatore è europeo e avrà lo yacht in consegna, dice Bellettini «a luglio del 2021, con qualche ritardo, dovuto all'emergenza Covid, sulla tabella di marcia originale, che prevedeva la consegna in maggio del prossimo anno».

Intanto, aggiunge, «è pronto il progetto, presentato sui social media nel 2019, per realizzare Orca, una barca da 65 metri full custom, progettata in collaborazione con la Meccano engineering di Trieste. Nel momento in cui avremo il primo ordine per questo tipo di yacht, su cui c’è molto interesse, nonostante le difficoltà create dalla pendemia di coronavirus, partiremo con la costruzione del capannone da 120 metri».

Il nuovo progetto

Orca, chiarisce Bellettini, «è un supply vessel di lusso, un full explorer (yacht da diporto realizzati sullo stile di navi da lavoro, come i rimorchiatori, ndr) in grado di navigare in qualsiasi mare, in sicurezza. Non appena chiuderemo il primo ordine per la barca, per la cui realizzazione occorrono 36 mesi, cominceremo a realizzare lo scafo nel cantiere e partiremo con la cosstruzione del nuovo capannone, che sarà realizzato in 14 mesi». Nella nuova struttura, lo yacht da 65 metri sarà completato.

Il capannone sarà realizzato ex novo ma adiacente a un edificio già esistente che, dice Bellettini, «avrà al primo piano la zona carpenteria, al secondo uno showroom con i mock-up, cioè le ricostruzioni, in scala 1:1 dell’ambiente interno della barca, e al terzo piano gli uffici, con le vetrate di affaccio sullo yacht in realizzazione».

La diversificazione

Oltre che sul settore della nautica, Rosetti Marino ha diversificato la produzione in diversi altri campi dell’ingegneria legata all’energia: centrali elettriche fotovoltaiche, impianti per l’eolico offshore, propulsione navale ibrida (gasolio e Gnl), impianti a biometano e idrogeno e tecnologie per catturare e stivare la Co2 (Ccs – carbon capture & storage).