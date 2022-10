Rosewood crescerà in Italia, presto nuova apertura a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Milano, via Borgonuovo 2. Sarà il quarto indirizzo di Rosewood in Italia. Bisognerà però aspettare il 2025, anno di apertura e data alla quale il gruppo internazionale dell’ospitalità con sede a Hong Kong avrà inaugurato nel nostro Paese anche le strutture di Roma e Venezia. Oggi il gruppo guidato da Radha Arora, presidente Rosewood hotel and resort, vanta 30 alberghi di lusso in 18 Paesi. In Europa, oltre a Castiglion del Bosco (nei dintorni di Montalcino in Toscana), ci sono Rosewood Vienna, il famoso Hotel de Crillon a Parigi, Villa Magna a Madrid e Rosewood London.

L’albergo di Milano, che aprirà nel pieno centro della città in un edificio del gruppo Statuto, fa parte di una pipeline di aperture che vede il gruppo focalizzato su città come Monaco, Salisburgo, Amsterdam, Roma, Londra e Venezia.

Loading...

Con 70 camere, tra cui circa 20 suite, la struttura occuperà gli storici Palazzo Branca e Palazzo della Banca Commerciale, precedentemente sede della Banca Commerciale Italiana. «Rosewood Milano è il quarto hotel pianificato per l’Italia – racconta Arora - e segue i recenti annunci per Roma e per Rosewood Hotel Bauer a Venice, tutti improntati a preservare luoghi storici». Nella capitale la bandiera del gruppo svetterà sull’imponente palazzo che è stato in passato sede Bnl nella zona di via Veneto, storico edificio acquistato da Antirion Sgr per circa 190 milioni di euro.

La pianificazione di Rosewood per l’Italia mostra l’importanza del Paese nel quadro dell’ospitalità internazionale. «Il ritorno dei viaggiatori ci spinge a pensare a una totale ripresa – dice Arora-. I dati si riflettono nei conti del 2022».

Il dibattito vede contrapporsi hotel in città e resort, questi ultimi nel mirino degli investitori che hanno cercato di rispondere alle esigenze di vita nella natura dettate dalla pandemia. Rosewood vede un grande potenziale invece in diverse città-chiave, soprattutto in Italia. Una domanda in forte crescita che proseguirà nei prossimi mesi. Il Paese potrà attirare sempre più turisti affamati di cultura e location di fascino. «Nei periodi festivi 2022/2023, l’Europa registra e registrerà un aumento del 30% dell’occupazione alberghiera» conclude.