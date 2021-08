Rosewood inaugura 19 nuove suite in Toscana

È prevista per il 2022 la terza apertura di Rosewood Hotels & Resorts in Italia e la cornice sarà quella di Porto Cervo, Sardegna. Nella celebre location di vacanza il gruppo dell'ospitalità aprirà una struttura ultralusso. L'hotel, che sarà gestito dalla società Quianto Capital Limited, sorgerà a 1,5 chilometri a sud della città di Porto Cervo, avrà 65 camere, di cui 26 suite, tutte caratterizzate da una vista spettacolare a 180 gradi sul Mar Mediterraneo e servizi curati.



Rosewood Porto Cervo offrirà una ampia gamma di proposte di ristorazione e svago progettate per riflettere la natura circostante e la cultura locale. Saranno ben quattro le aree di ristorazione: bistrot e lounge bar, bar a bordo piscina e beach club. Non mancheranno una Spa, la piscina e un centro fitness.

Il secondo hotel Rosewood in Italia è a Venezia in un immobile storico costruito nella metà del 1400. Palazzo Donà Giovannelli, che è stato a suo tempo dimora del Duca di Urbino e sede del matrimonio del figlio con la principessa Vittoria Farnese, è stato acquistato dal gruppo Barletta per farne un albergo gestito dal marchio internazionale Rosewood Hotels & Resorts. Il gruppo vanta oggi 24 proprietà di lusso uniche in 15 Paesi, con 21 nuovi hotel in fase di sviluppo.