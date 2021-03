Rossella Molteni, il kimono diventa abito “passepartout” Declinato in lino e tessuti maschili per il giorno, in velluto di seta e broccati per la sera, il capo iconico giapponese si può indossare in ufficio e a teatro, per un cocktail o a cena di Paola Dezza

Declinato in lino e tessuti maschili per il giorno, in velluto di seta e broccati per la sera, il capo iconico giapponese si può indossare in ufficio e a teatro, per un cocktail o a cena

3' di lettura

La passione per il Giappone e per il kimono, di cui possiede una piccola collezione, unita alla esperienza maturata nel mondo della moda, da stylist a giornalista per diverse testate tra cui Gioia, ha spinto Rossella Molteni a inventare una seconda vita una volta messa la penna nel cassetto e andata in pensione. Gli abiti a kimono realizzati per se stessa, per essere sempre elegante di giorno in redazione e di sera agli eventi di lavoro e non, sono stati apprezzati da amiche e colleghe e così sono arrivate le prime ordinazioni.

Leggi anche Cheville rilancia la scarpa femminile dal gusto retrò. Made in Italy in ogni dettaglio

«Ho iniziato nel 2019 una nuova avventura come designer di Laross Unconventional Chic -racconta al Sole24Ore -, spinta dalle richieste di amiche e conoscenti. Ho scelto di declinare in chiave “milanese” la mia passione per i kimono. La mia collezione è di capi in velluto di seta che si indossano come un abito e che io chiamo Kimonoaporter, proprio per la facilità nell’indossarli».

Loading...

Il successo arriva grazie a un primo temporary shop aperto nel marzo 2019 a Milano, ma anche successivamente grazie ad alcune influencer che si innamorano di questi capi senza tempo.

I pezzi sono quasi sempre unici - ne faccio al massimo 3 uguali dice Rossella -, velluto di seta fuori e fodere in tinta unita o, più spesso, in fantasia esternamente. Molti sono reversibili. I materiali nelle ultime collezioni spaziano anche dal lino al broccato, anche con tessuti di arredamento. Due le misure, corti a giacca o lunghi a spolverino. I capi non hanno taglia.

«Acquisto i tessuti in posti diversi - continua Rossella -, il velluto a Parigi, le sete ovunque, spesso a Como. Dall’anno scorso utilizzo anche tessuti di arredamento, più morbidi, come broccati di seta e taffetà, che utilizzo in una parte davanti o dietro al capo per permettere al kimono di restare fluido».