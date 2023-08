Rossetti (Open Fiber): «La nostra rete è un asset strategico per digitalizzare il Paese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Open Fiber sta facendo un lavoro molto serio e importante». Per Mario Rossetti, amministratore delegato della società partecipata da Cdp (60%) e Macquarie (40%), il punto da cui partire sta nel fatto che «Open Fiber con quasi 14 milioni di unità immobiliari coperte in Ftth e circa 115mila chilometri realizzati, ha la rete d’accesso in fibra ottica più estesa d’Italia e tra le principali in Europa. Circa il 65% dei clienti Ftth in Italia naviga sulla nostra infrastruttura. Quindi parliamo di un asset...