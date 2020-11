Rossetto lascia Casa.it. Il nuovo ad è Jesus Encinar (Idealista) Il manager resterà come senior advisor. L’avvicendamento conclude l’operazione di acquisizione della società da parte del fondo EQT IX di Laura Cavestri

Luca Rossetto lascia il ruolo di amministratore delegato di Casa.it. Al suo posto, da oggi, assume la carica di ad Jesus Encinar, fondatore di Idealista, portale immobiliare leader nel mercato spagnolo e presente in Portogallo e in Italia dal 2007. In questo modo, si conclude l’operazione di acquisizione di Casa.it da parte del fondo EQT IX, che ha rilevato da Oakley Capital e dal management la totalità delle azioni.



Rossetto – che rimarrà nella società con il ruolo di senior advisor – è entrato in Casa.it alla fine del 2015, con il compito di rilanciare la Società, nel 2017 ha guidato il management buy-out, sostenuto da Oakley Capital, acquisendo le attività in Italia e in Lussemburgo di Rea Group. Da allora, insieme al team manageriale, ha rilanciato Casa.it, ampliando la base clienti, il traffico, i risultati economico-finanziari e la capacità innovativa dell’azienda.

«Quattro anni fa – ha detto Rossetto – quando abbiamo acquisito Casa.it da Rea, pochi credevano nelle nostre possibilità di rilancio, mentre oggi rappresentiamo una realtà estremamente competitiva, innovativa e di successo».

«Ho sempre provato ammirazione per il team, il brand, la tecnologia e il posizionamento di business che Luca ha saputo realizzare in Casa.it – ha aggiunto Jesus Encinar –. È ora per me una grande responsabilità prendere il suo posto alla guida della squadra di Casa.it. Sono felice che Luca abbia accettato di rimanere con noi per il tempo necessario a una efficace transizione e ad assicurare il successo di questa operazione».