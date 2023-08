Rossi: «Alla Rai servono risorse adeguate al ruolo. Non siamo Tv di parte»

Si. Fissa le condizioni per la trasformazione della Rai in digital media company, aumentando la sua competitività nel sistema toccando temi di vitale importanza come la transizione digitale e ambientale, la qualità dell’informazione, la valorizzazione delle filiere industriali del made in Italy e valori centrali nell’attuale dibattito come la natalità, l’inclusione e la parità di genere. E per la prima volta impone che le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone debbano essere coerenti con il perimetro degli obblighi di Servizio pubblico.

La domanda è stata posta all’amministratore delegato, non a lei: con il prossimo cda vedremo la staffetta e lei nel ruolo di amministratore delegato?

L’attuale ad, Roberto Sergio, è stato nominato dall’azionista. E lui ha nominato me Dg per aiutarlo a mettere in sicurezza l’azienda e rilanciarla da un punto di vista industriale. Siamo concentrati solo su questo. Per me è un privilegio tornare a lavorare in Rai e con lui.

Loading...