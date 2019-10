Rossi Gasparrini: «La parità retributiva non deve essere più un miraggio» «L’obiettivo principale del progetto - spiega Federica Rossi Gasparrini - è quello di sviluppare due aspetti : uno culturale, che mira all’uguaglianza di genere, e uno economico, sul fronte di parità retributiva e opportunità nell’imprenditoria»

Occupazione e imprenditorialità femminile. Sono gli elementi portanti del progetto digitale “Donne.it”, lanciato alla Camera dei deputati da Obiettivo famiglie-Federcasalinghe, in collaborazione con l’agenzia digital Site by site, che - spiegano - «ha traguardi comunitari, informativi e formativi dichiarati, volti ad accrescere la consapevolezza delle donne in primis su argomenti di grande importanza personale e sociale: dal tema dell'occupazione e delle assicurazioni per le donne o le misure per le mamme, a quello delle iniziative speciali di supporto all’imprenditorialità femminile, come l’accesso al capitale e le norme di avvio d’impresa».

Lo slogan: “Io siamo”

«Il progetto è una grande sfida - spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe - e ha l’obiettivo di aiutare molte donne che hanno scelto di fare le mamme a trasformarsi in imprenditrici, grazie alla formazione» . Lo slogan “Io siamo” è stato scelto per sottolineare come il progetto punti su aggregazione e supporto tramite una piattaforma di apprendimento e di approfondimento per vedere riconosciuti i pripri diritti.

La parità retributiva non deve essere più un miraggio

«L’obiettivo principale del progetto - spiega Federica Rossi Gasparrini - è quello di sviluppare due aspetti : uno culturale, che mira all’uguaglianza di genere, e uno economico, sul fronte di parità retributiva e opportunità nell’imprenditoria. La parità retributiva non deve essere più un miraggio. Le differenze retributive non rappresentano solo una disuguaglianza economica, ma sono un fattore di dignità».