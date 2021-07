Rosso: dalle auto sportive alle emozioni. L’evoluzione del colore secondo Mazda

Il rosso con il Kodo Design

Un nuovo capitolo di rosso è stato iniziato con l'introduzione del design Kodo nel 2012. Questo linguaggio di stile mira a catturare la bellezza del movimento in un oggetto immobile attraverso forme fluide e dinamiche. Il team di progettazione ha eliminato tutte le linee di carattere dal profilo laterale dell'auto, realizzando una tela bianca per la luce su cui dipingere. Quando le ombre e la luce del sole danzano sui pannelli della carrozzeria, le sue forme uniche creano motivi in continuo cambiamento che danno l'illusione del movimento, anche se l'auto è ferma. Per dare ancora più vita al design Kodo, i designer Mazda hanno ottenuto un nuovo colore del marchio chiamato “Soul Red”: una tonalità vivida e altamente satura che si adatta perfettamente al nuovo linguaggio di design.



Il rosso più bello del mondo

Ma, fedele allo stile Mazda, Keiichi Okamoto e il suo team non erano ancora del tutto soddisfatti. Insieme, sono partiti con l'ambizioso obiettivo di creare il rosso più bello del mondo. Un rosso che apparisse brillante dove la luce lo colpisce e ricco e scuro nell'ombra; un rosso che trasportasse una profondità di colore da sembrare quasi traslucido. Il risultato è stato presentato nel 2017 con il lancio del colore del Marchio “Soul Red Crystal”.

Per creare questa splendida e complessa tonalità di rosso, Mazda ha sviluppato un nuovo approccio radicale al processo di verniciatura. Il “Soul Red Crystal”, infatti, viene applicato in un processo a tre fasi: il primo strato di vernice colorata comprende due diversi tipi di scaglie di alluminio: uno altamente riflettente, l’altro che assorbe la luce. La distribuzione di queste scaglie viene meticolosamente controllata per ottenere la dispersione ideale della luce e dell'oscurità su tutto il corpo dell'auto. Il secondo strato traslucido include un pigmento con un croma elevato che aggiunge profondità di colore senza impedire alla luce di colpire le scaglie di alluminio sottostanti. Un terzo strato superiore trasparente aggiunge ulteriore lucentezza e protegge la vernice della carrozzeria dalle influenze ambientali. Il risultato è un colore vivido con il 20% di saturazione del colore in più e il 50% di profondità in più rispetto al “Soul Red” originale.