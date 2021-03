Rota (Linkem): «Lavoriamo alla quotazione in Borsa in meno di due anni»

I comparti che ci interessano di più sono quelli del monitoraggio della qualità dell'aria, e in questo campo abbiamo una partnership con l'azienda Wiseair che ha sviluppato una serie di sensori wireless per la rilevazione diffusa delle condizioni ambientali. Inoltre stiamo lavorando a soluzioni per il settore della robotica e della realtà aumentata in movimento, per la ricostruzione e la fruizione dei maggiori siti archeologici. I progetti in cantiere sono molti e tutti estremamente interessanti, ciò che ci contraddistingue è l'approccio che non può prescindere dallo sviluppo di soluzioni pienamente commerciali.

M entre si creano sempre nuovi servizi, la rete stand alone 5G non c'è ancora e ci si appoggia su rete 4G. È sufficiente per il lancio delle nuove offerte?

La rete 5G è un'evoluzione di quella 4G. Tale evoluzione prevede una prima fase, cosiddetta non stand alone, in cui il 5G si appoggerà alle precedenti infrastrutture 4G, per poi arrivare a una fase di maturazione in cui le reti 5G sostituiranno completamente la tecnologia precedente. Al momento, siamo in questa prima fase e per quanto riguarda Linkem già più del 10% dei nostri impianti è stato "upgradato". Oggi siamo già, quindi, pronti a rispondere alle esigenze di maggiore capacità di banda delle famiglie, mentre la soluzione cosiddetta stand alone sarà indispensabile per indirizzare sulla stessa infrastruttura soluzioni verticali eterogenee, che oltre alla banda possono richiedere anche bassissima latenza. Un esempio è l'intelligenza artificiale applicata alla videosorveglianza per abilitare l'intervento delle forze dell'ordine in tempo reale. Questo è il caso in cui alla grande capacità di banda necessaria per l'acquisizione e la trasmissione di immagini ad altissima risoluzione, serve anche la bassissima latenza per poter intraprendere azioni mirate in tempo reale.

Q uando prevede la partenza vera e propria del 5G?

Per quanto riguarda le soluzioni basate su architettura standalone, a fine anno, quando le reti saranno completate.