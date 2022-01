Rota: «Linkem, rete 5G aperta ai fondi e a disposizione degli altri operatori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Questa operazione ci permetterà di valorizzare le nostre due anime: quella commerciale e quella infrastrutturale». Davide Rota, 53 anni, amministratore delegato di Linkem, parla al Sole 24 Ore di quella che, resa nota lo scorso 30 dicembre, nei fatti è la prima rilevante operazione di un consolidamento che, come testimoniano le indiscrezioni sulle trattative fra Vodafone e Iliad, potrebbe cambiare il mercato Tlc in Italia nel 2022. Il matrimonio fra Tiscali e Linkem è una fusione per incorporazione...