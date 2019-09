Rottamazione auto, 7 modelli per ricevere il bonus di Simonluca Pini

La rottamazione auto torna tra gli obiettivi del Governo, come scritto in una bozza di decreto legge ambientale che abbiamo anticipato come ilsole24ore.com.

Rispetto al passato però il bonus non servirà per incentivare l'acquisto di nuova auto ma per ridurre il numero di vetture nelle città più inquinate. Infatti il bonus fino a 2000 euro sarà erogato a chi rottama la propria vettura con omologazione fino a Euro 4. Il bonus, sotto forma di credito d'imposta, sarebbe concesso solo per i residenti delle Città metropolitane interessate da procedure d'infrazione Ue. Scopriamo 7 modelli pronti idonei alla rottamazione. La scelta è stata fatta in base ai modelli più venduti e la normativa riguarda la maggior parte delle motorizzazioni della serie.