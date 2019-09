Rottamazione auto, 7 modelli per ricevere il bonus /Renault Clio

Prodotta a partire dal 2005 al 2013, la Renault Clio terza generazione rispondeva per la maggior parte delle versioni alle normativa Euro 4. Come per gli altri modelli, nonostante un'età anagrafica inferiore ai 10 anni, rientrerà nel bonus rottamazione auto 2019.