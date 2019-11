Rottamazione cartelle, tutto quello che c’è da sapere sulle rate del 2 dicembre

7' di lettura

I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, della chiusura delle liti pendenti, della rottamazione-ter, o del saldo e stralcio sono chiamati alla cassa. Devono pagare la rata o le rate in scadenza il 30 novembre, che slitta a lunedì 2 dicembre 2019. Ecco, di seguito, le regole più importanti.



Chiusura lite pendente

La norma sulla definizione delle liti si poteva applicare alle controversie il cui ricorso in primo grado era stato notificato alla controparte, cioè all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda, cioè entro il 31 maggio 2019, il processo non si era concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato (articolo 6 del 119/2018). La chiusura delle liti si è “perfezionata” con il versamento fatto entro il 31 maggio 2019. I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata, hanno perciò dovuto presentare la domanda ed eseguire il primo o unico pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali, dovuti nella misura dello 0,8% annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.



Decadenza da rottamazione e saldo e stralcio

Si decade dalla definizione agevolata della rottamazione ter o del saldo e stralcio, se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateazione del debito. Tuttavia, gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.



Lieve inadempimento

In caso di lieve inadempimento nei pagamenti dovuti per la chiusura delle liti pendenti, si applicano le disposizioni all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

●insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;

●tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.



Passaggio dal saldo e stralcio alla rottamazione-ter

Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che ha negato l’accesso al saldo e stralcio, l’agente della riscossione ha segnalato al debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione. In questo caso, il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Si applicano, a partire dal 3 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.