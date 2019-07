Rottamazione, saldo e stralcio, liti: la guida alla riapertura dei condoni fiscali

Rottamazione delle cartelle esattoriali e saldo e stralcio offrono una seconda possibilità: fino al 31 luglio sarà possibile aderire alle sanatorie, dopo l'intervento varato dalla conversione in legge del decreto crescita. Intanto, chi ha aderito ad altri condoni varati con la pace fiscale dell'autunno scorso deve ora valutare i passaggi successivi, come nel caso delle irregolarità formali o della definizione delle liti con il Fisco.

Per presentare le novità e fare il punto sui futuri adempimenti Il Sole 24 Ore presenta giovedì 4 luglio la Guida ai Condoni, realizzata dagli esperti del quotidiano e in collaborazione con Condono24, la piattaforma digitale costantemente aggiornata che presenta articoli, approfondimenti, risposte ai quesiti e tutti gli strumenti utili ai professionisti per gestire le tante voci della pace fiscale

La Guida ai Condoni è in vendita giovedì 4 luglio con Il Sole 24 Ore, a 0,50 euro più il quotidiano