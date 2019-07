Rottamazione, chi non paga entro il 31 luglio perde lo sconto del fisco su sanzioni e interessi Entro il 31 luglio il versamento della prima o unica rata. Margine di tolleranza di 5 giorni per i lievi ritardi ma chi non versa non potrà più rateizzare il proprio debito e rischia la ripresa delle azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione di Marco Mobili e Giovanni Parente

Prima chiamata per 1,2 milioni di contribuenti che hanno aderito alla rottamzione-ter delle cartelle entro il 30 aprile. La scadenza del 31 luglio da taglia-fuori, perché chi salta la scadenza poi resta estromesso dalla definizione agevolata delle cartelle che consente uno sconto su sanzioni e interessi. Anche il termine di fine mese per il versamento ammette una piccola ciambella di salvataggio legata al lieve inadempimento: cinque giorni di tolleranza per leggeri ritardi.

Gli effetti del mancato pagamento

Il mancato pagamento entro i termini - come ricorda una nota di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) - «determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero». Inoltre, secondo quanto stabilito dal decreto crescita (Dl 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (rottamazione-ter e saldo e stralcio), «le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata da pagare entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta».

Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta di rottamazione-ter presentata entro il 30 aprile, «per non perdere i benefici - precisa sempre Ader - della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019».

