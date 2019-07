Rottamazione-ter, oggi scadenza doppia: pagamento e ultima chance per aderire

Tolleranza di 5 giorni per i pagamenti

Per i pagamenti, è prevista una tolleranza di cinque giorni, rispetto alle scadenze ordinarie. Nei casi di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, non scatta la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi. Chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019, può quindi pagare la prima o unica rata, in scadenza ordinaria il 31 luglio 2019, entro il 5 agosto 2019. Con la terza rottamazione, sono definibili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione per la rottamazione;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione allega alla comunicazione, se il debitore non ha chiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a);

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Primo o unico pagamento

Per la domanda presentata entro il 30 aprile 2019, la rottamazione ter si esegue versando le somme dovute entro il 31 luglio 2019 o entro il 5 agosto per i “ritardatari”, in unica soluzione, o nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.