Rotterdam, Anversa e Amburgo: megaporti e campioni di sostenibilità

La prima fattoria galleggiante, ormeggiata nel porto di Rotterdam (Iris van den Broek)

Lo spirito “green” del porto si rispecchia fedelmente nella città, pronta a un futuro in cui l’innalzamento delle acque dovuto al climate change cambierà per sempre il volto di Rotterdam. Ecco quindi la prima fattoria galleggiante, inaugurata nel 2019 con una quarantina di mucche; il “Floating Office” a zero emissioni, ma anche le Havenlofts, le case sull’acqua della zona di Nassauhaven, oltre che l'incubatore per startup “circolari” BlueCity. Nella vicina Kralingen c’è poi il più grande parco solare galleggiante del mondo, Evides, con 4800 pannelli fotovoltaici che come girasoli “seguono” la luce del sole producendo ogni anno due milioni di kWh di energia verde: quanto basta per 650 appartamenti.

La Port House a forma di diamante disegnata da Zaha Hadid ad Anversa (Havenbedrijf Antwerpen-Peter Knoop)

Anversa, diamante di sostenibilità

L’elegante Anversa dei diamanti e di pittori fiamminghi come Rubens e van Dyck - ma anche di architetture avveniristiche come la Port House di Zaha Hadid - ospita il vero motore dell’economia belga: il secondo porto continentale, che a 80 chilometri dal mare e attraversato dal fiume Schelda, si trova in una posizione logistica invidiabile per rifornire il cuore dell’Europa.

Ancora un'immagine del porto di Anversa con il “diamante” (Havenbedrijf Antwerpen-Peter Knoop)

Anche qui la sostenibilità domina gli investimenti: a partire dalla transizione energetica, con 69 turbine eoliche, l’impianto fotovoltaico di Kallo e la costruzione dal 2022 di uno stabilimento che a regime sarà in grado di produrre 8mila tonnellate annue di metanolo usando la CO2 catturata. Si prevede anche il riutilizzo del calore prodotto dalle industrie chimiche (Anversa rappresenta il secondo cluster mondiale del settore), mentre un consorzio di società pubbliche e private sta lavorando a progetti sul fronte dell'idrogeno.

Anversa sarà il primo porto al mondo a disporre di un rimorchiatore a idrogeno (Havenbedrijf Antwerpen)

Un’altra partnership mette assieme società del calibro di Air Liquide, Basf, ExxonMobil e Total per cercare entro il 2030 di “catturare” e immagazzinare metà delle emissioni di CO2 del porto. Grande attenzione viene inoltre dedicata agli ecocombustibili navali, sia a livello di infrastrutture di rifornimento sia con l’ammodernamento della flotta di rimorchiatori portuali (che hanno abbattuto del 32,5% le emissioni di CO2), uno dei quali sarà il primo al mondo a idrogeno.

Una veduta dall’alto di HafenCity ad Amburgo, una delle maggiori opere di riqualificazione urbana europea (HafenCity Hamburg GmbH-Fotofrizz)

Amburgo, polmone verde da cent’anni

Punta decisamente sul digitale lo “smartport” di Amburgo: “Tor zur Welt” (la porta sul mondo, come lo chiamano i tedeschi) si trova sul fiume Elba, a 110 chilometri dal Mare del Nord. È il terzo scalo in Europa ma il primo per traffico ferroviario, dà lavoro a 156mila persone e nel medio termine investirà tre miliardi di euro in nuove infrastrutture. Efficienza energetica, rinnovabili e mobilità sostenibile sono al centro della green transformation del porto, con un’attenzione particolare alla logistica intermodale “smart” resa possibile dalla raccolta e analisi di big data.