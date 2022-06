Rotterdam, terrazzi sospesi e ardite architetture per una nuova città ideale

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

ROTTERDAM. Non è dato sapere cosa ne avrebbe pensato il “Marcovaldo”, ma sono quasi certo che, se solo Calvino avesse potuto visitare la Rotterdam odierna, molte sue novelle avrebbero preso tutt’altra forma. Perché qui nella città di Erasmo le prospettive si rovesciano: sono i “giardini” a riappropriarsi di grattacieli e palazzi, mentre ponti leggeri come liane collegano terrazzi e lastricati ad altezze vertiginose. E’ Rotterdam insomma la città del futuro, che ha saputo trasformare la tragedia storica del suo bombardamento tedesco durante la seconda guerra mondiale, che ne distrusse gran parte del centro sorico. nella sua occasione di rinascita. “Ex malo bonum” per dirla con Agostino. E dunque, cartina alla mano, questa città del futuro incredibilmente in un susseguirsi di grattacieli e silhouette vertiginose la si gira anche col naso... incredibilmente all’ingiù.

“Rotterdam Rooftop Walk”

Perché è anche dai suoi terrazzi e vedute sospese che la seconda città olandese offre il meglio ai propri visitatori. La “Rotterdam Rooftop Walk” con il suo arancione sospeso a trenta metri d’altezza in un percorso lungo 600 metri propone un’occasione unica per ammirare prospettive diverse e per rendersi conto delle potenzialità incredibili di riciclo dell’acqua, accumulo di energia pulita, accrescimento di spazi verdi e comuni. Insomma una nuova “città ideale” che all’insegna dell’ecosostenibilità si propone come modello non solo europeo.

Loading...

Disegnata da Rotterdam Rooftop Days e MVRDV, come spiega uno dei suoi progettisti, Léon van Geest, “Rotterdam Rooftop Walk” è “un nuovo modo per sfruttare gli spazi sui tetti” ma anche un “approccio differente per vivere la città, osservarla, ammirarla e per alimentare nuove idee e prospettive”. Basti pensare che, sui rooftop cittadini, le superfici sfruttabili ammontano a 18 chilometri quadrati e i progetti della municipalità (incredibilmente aperti alle iniziative di associazioni, singoli privati e creativi, qui accolti e spronati all’intervento e sempre benvenuti a differenza di quanto accade all’estero) puntano per il prossimo decennio a sfruttarne gran parte. Pannelli solari, mini dighe, giardini e perfino sculture contornano i terrazzi e le altane sospese di questa passeggiata che ha dell’incredibile sia in termini di innovazione sia di emozioni. Una vecchia auto si trasforma in vaso per un albero, i passaggi sui tetti diventano occasione di incontro e riflessione su come preservare l’ambiente e la biodiversità.

“Rotterdam Architecture month”

Ma il racconto su cosa sia e come Rotterdam si offra ai visitatori, specialmente in questo mese di giugno dedicato al “Rotterdam Architecture month”, non può non partire dai due nuovi simboli della città.

“Het Nieuwe Institut e The Podium”

“L’Het Nieuwe Institut” progettato da Jo Coenen che con la sua nuova incredibile terrazza, “The Podium” e la lunga gradinata rosa-fucsia, costituisce un punto d’osservazione d’eccezione sul “Museum Park” e sul fronte cittadino in uno strabiliante gioco di specchi che vede riflettersi il suo “rosa shocking” sul nuovo stupendo “Depot Boijmans Van Beuningen”. Il nuovo concetto di “Deposito-museo”, progettato da MVRDV e subito ribatezzato dai cittadini “tea pot”, contiene al suo interno le 150 mila opere d’arte del Boijmans Van Beuningen Museum, attualmente in ristrutturazione. Solo l’8% dell’intera collezione - ma è davvero tanto - è attualmente visibile all’interno delle sue esposizioni che si aprono in un saliscendi di scatole di vetro lungo i grandi depositi climatizzati che ospitano le opere, e dove al fianco di sculture sospese sulla tromba delle scale (quali quella di Cattelan o alla bronzea ballerina di Degas) i saloni si aprono sui capolavori di sempre nelle collezioni del museo, come “ Le Tre Marie alla Tomba” di Jan Van Eyck, la “Torre di Babele” di Peter Bruegel e il “Lyrical” di Wassily Kandinsky o il “Venditore ambulante” di Jheronimus Bosch. E su tutto, la terrazza circolare con una piccola foresta di abeti e betulle in contorno e un panorama a 360 gradi: un giardino a tutto tondo che sarebbe stato degno della “Torre di Babele”, tanto per restare in tema!