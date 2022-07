Round da 12 milioni per la start up delle polizze contro i rischi tecnologici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'insurtech è l'identificativo di un mondo che sta cambiando a ritmi vertiginosi. Dai semplici software di gestione e applicazioni, fino alla definizione di nuovi scenari che cambieranno e aggiungeranno nuovi orizzonti ai rischi assicurativi, grazie all’innovazione tecnologica e al progresso scientifico.



Individuare nuove strategie e modelli di business in ambito insurtech - capire cosa accadrà, studiando e giocando d'anticipo - è la mission della start up Wallife, fondata nel 2020 da Fabio Sbianchi – già fondatore di Octo Telematics, il più grande database globale di dati telematici in funzione assicurativa - e Maria Enrica Angelone: un’azienda in cerca di risposte sulla sicurezza e protezione da rischi ancora in gran sconosciuti e imprevedibili.

Loading...

Un'intuizione, quella di investigare i rischi delle innovazioni che potrebbero interferire con le nostre attività quotidiane - rappresenta un elemento che individua in Wallife una pioniera in mercati assicurativi ancora poco esplorati, ma dal grandissimo potenziale.

Le aree di interesse della insurtech romana includono scenari complessi e ancora in divenire, come la manipolazione genetica (ad es. la conservazione di materiale biologico e l'identità genetica), il biohacking (l'uso di tecnologie all’interno del corpo umano, come protesi e dispositivi medici impiantabili) e l’utilizzo di dati digitali (come impronte digitali e riconoscimento facciale).

Uno scenario complesso che richiede di indagare su rischi nuovi ed emergenti (come il furto di Dna, o l'hackeraggio di dati biomedici) e, successivamente, di sviluppare prodotti assicurativi innovativi, anche per i rischi già esistenti, che finora non sono stati coperti dalle assicurazioni tradizionali (come per esempio la violazione dell'identità digitale).