Round da 1,7 milioni € per l’aggregatore di soluzioni per Pmi Change Capital

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un aggregatore delle soluzioni dei più affidabili operatori del settore finanziario in un'unica piattaforma digitale per le esigenze delle Pmi in termini di accesso al credito e alla liquidità. È questo l’obiettivo di Change Capital, start up che ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie B da 1,7 milioni di euro.

La fintech aggrega infatti le soluzioni dei più affidabili operatori del settore finanziario in un'unica piattaforma digitale e con il solo inserimento della partita Iva, attraverso un algoritmo proprietario, in pochi secondi identifica quelle più appropriate per la specifica azienda.

Loading...

Attraverso un team interno di consulenti accompagna la Pmi in tutto l'iter: dall'analisi di tutte le opportunità disponibili, all'identificazione di quella più adatta per la specifica impresa, fino al closing dell'operazione.

Dalla sua nascita nel 2019, più di mille imprese si sono finanziate tramite la piattaforma Change Capital per oltre 150 milioni di euro intermediati, con uan crescita che ha visto un raddoppio dei volumi anno su anno.

Il capitale raccolto sarà impiegato per sostenere l'ulteriore sviluppo della piattaforma tecnologica e rafforzare, anche attraverso acquisizioni mirate, la divisione di finanza agevolata, ritenuta strategica in funzione del Pnrr. Come per le soluzioni di finanziamento, le imprese potranno conoscere in pochi secondi i bandi di loro interesse e per i quali sono idonei e quale può essere il contributo concesso.