Round da 20 milioni per Miscusi guidato da Mip di Angelo Moratti

Ma come si sono incontrati Miscusi e Kitchen Fund? Ancora una volta entrano in gioco la curiosità e la capacità di iniziativa di Alberto Cartasegna. Nelle sue ricerche per un alimentazione più sostenibile per l’ambiente, Cartasegna ha incontrato il nome di Pierre Thiam, chef e attivista sociale noto per aver portato la cucina dell’Africa occidentale nel mondo della cucina raffinata globale. Thiam è executive chef del pluripremiato ristorante Nok by Alara Lagos (Nigeria) e signature chef del Pullman Hotel a cinque stelle di Dakar (Senegal), oltre ad essere l’executive chef e co-proprietario di Teranga, una catena di fast-casual di New York City. La sua azienda Yolélé Foods sostiene i piccoli agricoltori del Sahel aprendo nuovi mercati per le colture africane, soprattutto per il loro prodotto distintivo, Yolélé Fonio.

Il fonio è un antico cereale di origine africana che si coltiva nelle zone rurali del Senegal e in altre aree del continente, recentemente tornato alla ribalta per il suo profilo nutrizionale e per via della sua tecnica di coltivazione, che potrebbe essere una soluzione per combattere carestia e siccità. Cartasegna decide di contattare Thiam su Linkedin e chiede semplicemente se sia possibile fare pasta con il fonio. Lo chef risponde e apre una porta a nuovi sviluppi in questa direzione, dal momento che Miscusi sarebbe pronta a inserire nel proprio menù un piatto di pasta al fonio.

Nella conversazione Thiam propone a Cartasegna di incontrare Kitchen Fund, che ha già investito in diverse realtà come Sweet Gree n (catena nata nel 2007 e con 121 ristoranti al 2021), The Hummus & Pita (nata nel 2012 e oggi con 10 location), Eegee’s (25 ristoranti). «Hanno apprezzato il nostro progetto e deciso di investire prima ancora di venire in Italia. Poi hanno visto il ristorante di Milano e abbiamo raccontato loro i piani di sviluppo futuri» racconta Cartasegna, che aggiunge:«Loro investono in realtà che vogliono cambiare il futuro del food e porteranno al nostro progetto un valore non solo finanziario».



La ripartenza post-Covid

«La pasta unisce è sempre stato uno dei nostri motti, ma il Covid ci ha obbligato a dividerci. Un boccone amaro, una digestione molto faticosa. Abbiamo reagito concentrandoci sul futuro, convinti che il 2020 avrebbe lasciato in tutti noi una maturità superiore, capace di riconnetterci con la natura, con noi stessi e con il cibo che mangiamo» sottolinea Cartasegna, che aggiunge: «La produzione di cibo dovrà aumentare del 60% nei prossimi 30 anni. Qui risiede la sfida e l'opportunità più grande per combattere il surriscaldamento ed evitare un disastro. Cambiare la nostra dieta o stile di vita è la scelta individuale più impattate che ognuno di noi può fare per contribuire a salvare il pianeta».

Alberto Cartasegna: "Digitale e supply chain corta per la ristorazione"

E Miscusi vuole fare la sua parte, per questo è impegnata in un progetto a supporto della supply chain. «Stiamo investendo tantissimo nella supply chain. La filiera è compromessa da un punto di vista di industrializzazione. C'è bisogno di accrescere l'offerta di produzione e c'è tanto lavoro da fare per offrire un piatto che sia “sostenibile”. Il nostro progetto va nella direzione dell’agricoltura rigenerativa: abbiamo piantato le nostre prime semenze per un progetto pilota, ma è solo l’inizio del percorso che richiede investimenti nella filiera di produzione, anche per portare competenze manageriale e tecnologiche nell’agricoltura» osserva il co-fondatore di Miscusi.