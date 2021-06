Round da 3,5 milioni per Young: la piattaforma per criptovalute vale 18,5 milioni

2' di lettura

Young Platform, la piattaforma italiana che punta a semplificare l'accesso al mondo delle criptovalute ha chiuso un round di serie A da 3,5 milioni di euro, con United Ventures Sgr, fondo di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali, come lead investor.

Al round ha partecipato un pool di selezionati investitori e business angels italiani e internazionali, tra cui Ithaca Investments, società di investimenti presieduta da Luigi Berlusconi, Luca Ascani come scout di Accel, Max Ciociola e Pietro Invernizzi. Sulla base del nuovo round Young è stata valorizzata 18,5 milioni di euro.

Loading...

Un anno fa, in occasione di un aumento di capitale Young era stata valutata 10 milioni di euro.

L'ingresso in portafoglio della piattaforma che guarda alla nuova generazione di investitori in valute digitali conferma la strategia di investimento a lungo termine di United Ventures, volta a innovare e democratizzare i servizi finanziari attraverso la tecnologia.

Ad oggi sono oltre 100 milioni i possessori di criptovalute nel mondo e il mercato è entrato in una nuova fase, come dimostrato dalla quotazione di Coinbase alla Borsa di New York con una valutazione record di 85 miliardi di dollari, ma l'implementazione della blockchain nell'ambito delle applicazioni finanziarie è solo all'inizio.