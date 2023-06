Round da 4,7 milioni per la start up che gestisce le risorse umane delle Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una start up per risolvere i problemi legati alla gestione delle risorse umane delle altre start up. Ma anche delle Pmi. Nasce da qui Jet HR, e nasce dall'esperienza dei due founder che nel mondo delle start up ci sono da un pezzo: Marco Ogliengo (che anni fa fondò ProntoPro) Francesco Scalambrino. Entrambi, nel corso della loro carriera, hanno sperimentato le difficoltà della gestione burocratica del personale. E ora provano a fornire soluzioni attraverso Jet HR, che intanto chiude un pre-seed da 4,7 milioni di euro (fra i più alti di sempre per il mercato italiano). Ad agire come lead investor nell'operazione Exor Ventures e l'Italian Founders Fund, affiancati da nomi quali Luca Ascani (founder di Lambda Alpha), Dario Brignone e Alberto Dalmasso (co-founder di Satispay), Max Ciociola (founder di Musixmatch), Luca Ferrari (founder di Bending Spoons), Luca Foresti (CEO Santagostino), Diego Piacentini (founder di View Different) , Matteo Pichi (founder di Poke House), Giorgio Tinacci (founder di Casavo), oltre ad altri angel investor che hanno ricoperto ruoli chiave in aziende tecnologiche internazionali, come David Clarke (già CTO Workday) e Joe Zadeh (già VP Product Airbnb).

Un elenco prestigioso che vede la partecipazione di altri diversi soggetti chiave dell'ecosistema dell'innovazione italiano quali: 2100 Ventures, B Heroes, Club degli Investitori, Ithaca Investments, Proximity Capital, PranaVentures, Plug & Play Tech Center, FG2 Capital, LVenture Group. Nomi che confermano il grande interesse catalizzato dall'idea su cui è fondata Jet HR: eliminare la complessità burocratica per disegnare un nuovo modello di gestione del personale.



Come spiegano in una nota ufficiale, Jet HT permette «attraverso un'unica piattaforma, di assumere, gestire automaticamente le attività amministrative e pagare gli stipendi in modo semplice e immediato». Ed è con questo presupposto che la start up si presenta al mercato con la soluzione per una gestione del personale pensata per una nuova generazione di imprese e consulenti del lavoro. Una soluzione che guarda in primis alle PMI, ma anche a start up e aziende già da tempo presenti sul mercato.



«Come imprenditore – racconta Marco Ogliengo, ceo e co-founder di Jet HR - ho vissuto la frustrazione tipica di chi fa impresa in Italia: ore e ore dedicate alla burocrazia, ad adempimenti amministrativi e a decifrare requisiti oscuri. In una PMI è difficile delegare materie delicate come il personale e gli stipendi: il tempo dedicato alla burocrazia è quindi spesso quello dell'amministratore delegato, la persona il cui tempo è il più prezioso. Jet HR è la soluzione che avrei voluto quando ho iniziato a fare l'imprenditore. L'adesione e l'entusiasmo di tanti altri imprenditori conferma che siamo sulla strada giusta».



Per Francesco Scalambrino, co-founder e Chief Product Officer di Jet HR, «la gestione efficiente di tutte le attività legate ai collaboratori, a partire dalla busta paga, è un elemento che può concorrere alla competitività stessa dell'azienda. Durante le mie esperienze all'estero ho riscontrato quanto imprenditori, amministrazioni o cfo, e HR Manager possano occuparsene con un livello di complessità, e quindi tempo dedicato, estremamente inferiore rispetto a quello richiesto nel nostro Paese. Noi vogliamo colmare questo gap per le nostre aziende italiane automatizzando attività che assorbono troppo tempo prezioso a risorse che, per ruolo e capacità, dovrebbero concentrarsi su attività strategiche».