Round da 5 milioni per Contents, la startup che produce contenuti con l’AI

É un gruppo di investitori quello che ha sottoscritto il round di investimento Series A da 5 milioni di euro per Contents, la martech (marketing technology) company fondata nel 2016 dall'imprenditore seriale in ambito digital Massimiliano Squillace e specializzata nell'ambito della creazione di testi multilingua grazie all'intelligenza artificiale. Il lead investor dell'operazione è infatti la SGR Sinergia Venture Fund (fondo di VC di Synergo Capital) e fra i co-firmatari dell'aumento di capitale vi sono nomi noti come Fabio Cannavale con B-Heroes e Alberto Chalon con Invictus Capital.

La nuova liquidità, come spiegano i portavoce di Contents, servirà innanzitutto a consolidare la presenza dell'azienda nel settore della content creation, con una precisa focalizzazione sugli Stati Uniti e il Sud America e l'idea di guardare con decisione al mercato Asia Pacific. L'altra priorità è quella di sviluppare ulteriormente la piattaforma tecnologica proprietaria per l'interpretazione dei trend online e il tracciamento del comportamento degli utenti. Già attiva anche in Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, la società milanese deve la sua credibilità a un software proprietario che sfrutta algoritmi di data analysis e di machine learning e moduli di Natural Language Processing per generare in modo automatico, veloce e qualitativamente elevato (a detta dei diretti interessati) contenuti digitali su vari argomenti e in diverse lingue. Il tutto a beneficio di editori, aziende (alle quali la piattaforma è proposta in modalità as a service) e siti di e-commerce.

A oggi il portale Contents.com vanta circa 100mila utenti da tutto il mondo, 500 fonti dati integrate ogni giorno, qualcosa come tre miliardi di informazioni processati al mese e circa tre milioni di store digitali monitorati ogni ora.





