Round da 5 milioni di euro per ShippyPro, entra il fondo americano Five Elms

Round da 5 milioni di dollari per ShippyPro, startup fiorentina fondata nel 2016 da Francesco Borghi e Lorenzo Rogai (CTO) che ha sviluppato un software per semplificare la gestione delle spedizioni per l'ecommerce. A guidare l'aumento di capitale è stato il fondo americano Five Elms Capital. La società ha annunciato un piano di assunzioni con 100 ingressi entro fine anno e ha spiegato che con le risorse raccolte punterà a sviluppare nuove funzionalità per i clienti.

ShippyPro è presente in 36 paesi in tutto il mondo, dall'Italia fino agli Stati Uniti offrendo una tecnologia universale che aiuta gli ecommerce ad aumentare l'efficienza della consegna, automatizzare il monitoraggio e i resi e gestire la complessità della spedizione transfrontaliera.”

Il round Series A da 5 milioni di dollari appena ricevuto, si legge nella nota, consentirà a ShippyPro di continuare a implementare la propria offerta, attraverso il rilascio di nuove funzionalità per aiutare i clienti a ottimizzare i loro processi di evasione degli ordini e risparmiare budget sulla spesa logistica, inclusa la funzionalità per la riduzione dell'impatto di CO2 delle consegne.