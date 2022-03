Round da 50 milioni di dollari per Perlego, la Spotify dei libri

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Spotify dei libri per l'università (ma non solo) consolida le posizioni con una nuova raccolta di fondi. Perlego, servizio di abbonamento di libri online al mondo, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di Serie B da 50 milioni di dollari con l'obiettivo di accelerare la crescita a livello globale e soprattutto negli Stati Uniti, dove gli studenti stanno lottando con l'aumento dei costi dell'istruzione, dell'apprendimento a distanza e del completamento dei corsi.

Il round è stato guidato da Mediahuis Ventures, la società di venture capital del gruppo mediatico europeo Mediahuis, con la partecipazione di Raine Ventures ed Evli Growth Partners. Il round include un sindacato di editori strategici e angel investors come i fondatori della piattaforma di apprendimento Kahoot Jamie Brooker e Johan Brand attraverso il loro fondo We Are Human.

I risultati degli studenti universitari sono strettamente legati all'accesso delle risorse di studio, ma l'attuale modello per acquisire il materiale didattico non funziona né per loro né per gli editori. Sono decenni che i prezzi dei libri di testo continuano ad aumentare, dunque gli studenti si stanno rivolgendo sempre di più alla pirateria e al mercato secondario, con oltre un miliardo di pubblicazioni scaricate illegalmente ogni anno e un conseguente calo delle vendite degli editori del 23%.

Perlego ha l'ambizione di rendere l'istruzione più accessibile fornendo agli studenti universitari un accesso illimitato ai contenuti e agli strumenti di studio di cui hanno bisogno per avere successo. È l'unica piattaforma di apprendimento online ad aggregare la maggior parte degli editori globali in un modello di abbonamento all-you-can-read.

Perlego aiuta così gli editori ad andare incontro ai bisogni degli studenti con un prezzo che funziona per entrambe le parti, recuperando le entrate perse a causa della pirateria e del mercato dei libri usati. Nel 2021, hanno intercettato le ricerche per oltre 2.5 milioni di downloads pianificati.

Sulla base del modello di Perlego, gli studenti, invece di acquistare singoli libri di testo, accedono all'intera libreria in un unico semplice spazio, da qualsiasi dispositivo, a un costo conveniente, mentre gli editori accedono a un pubblico sensibile al prezzo attraverso il modello di revenue-share di Perlego e ottengono informazioni approfondite sull'utilizzo dei loro libri.

L'azienda sta inoltre sviluppando una community in cui le conoscenze possono essere condivise per rendere l'esperienza di apprendimento più collaborativa, a partire dal recente lancio di workspaces, spazi per raggruppare tutte le risorse di studio.

Questo investimento consentirà all'azienda di lanciare ulteriori prodotti e funzionalità, nonché di espandersi in Nord America. Gli studenti hanno riconosciuto i vantaggi della piattaforma di Perlego, la quale ha attratto oltre 400.000 studenti da più di 6000 istituzioni in 172 paesi, il 40% negli Stati Uniti. La società continua a integrare nuovi editori e ora offre oltre 800mila titoli in sei lingue da 5mila dei principali editori mondiali come Cengage, Routledge, Cambridge University Press, Elsevier e Harvard University Press.

“Grazie a questo nuovo round di investimenti saremo in grado di continuare e intensificare il nostro lavoro a supporto degli editori italiani partner a ridurre gli effetti della pirateria online e di conseguenza recuperare le vendite perse causate da questo fenomeno”, ha dichiarato Luigi Lavizzari, country manager Italia.