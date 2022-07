Round seed da 1,8 milioni di euro per Futura, start up italiana dell’edtech

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'edtech - il mercato dei prodotti e servizi tecnologici per la formazione - è in grande crescita. Con le restrizioni da Covid-19 e l'evoluzione esponenziale del digitale negli ultimi anni, infatti, si è iniziato a investire sempre di più nella formazione online di studenti e professionisti.

Una tendenza che ha catturato l'interesse dei grandi investitori, che hanno visto nel comparto una grande opportunità di business.

Nella caccia alla start up italiana più promettente sembra averla spuntata Futura, che ha beneficiato di un round seed record da 1.8 milioni di euro. Guidata da tre giovanissimi, under 25 - Andrea Chirolli, Francesco Salvatore e Lorenzo Pinto - nasce nel 2020 con l'intento di sviluppare modelli di intelligenza artificiale per migliorare ed evolvere il processo di studio e apprendimento, creando percorsi personalizzati che si adattano alla velocità di apprendimento di ogni studente.

Nello specifico è una piattaforma specializzata nella didattica finalizzata al superamento dei test di ammissione universitaria e nel tutoring, attraverso dei corsi curati da docenti selezionati e offerti in abbonamento mensile.

In pratica Futura sfrutta le potenzialità della sua piattaforma per testare le competenze di ogni singolo studente e creare un percorso di studio personalizzato che si aggiorna in base all’avanzamento dell'apprendimento. Un metodo che in meno di due anni ha fatto conseguire traguardi ragguardevoli alla start up con oltre 1.500 studenti iscritti, con una crescita media del 20% mese su mese e un team passato da tre a 15 membri.