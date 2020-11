Round Series A di un milione di euro per MyAir, la medtech che sfida il Covid Nata a Boston nel 2015 la sua specialità è l'attività diagnostica delle malattie respiratorie di .Rus

Nata a Boston nel 2015 la sua specialità è l'attività diagnostica delle malattie respiratorie

2' di lettura

La sua specialità è l'attività diagnostica delle malattie respiratorie, tema tristemente d'attualità in questo periodo. Nata a Boston nel 2015 e con sede operativa anche a Milano, MyAir deve la sua popolarità in ambito sanitario e in modo particolare in campo cardiovascolare e polmonare ad Airgo, una piattaforma per il monitoraggio della respirazione basata su un dispositivo wireless già testato con successo durante l'emergenza Covid-19 su oltre mille pazienti in alcuni ospedali italiani (ICS Maugeri Veruno e Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo fra questi) e statunitensi.



Leggi anche Equity crowdfunding per l’housing sociale sostenibile

In queste ore la società ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di Serie A da un milione di euro con Health Technology Holding, società di investimenti privata milanese che vanta partecipazioni dirette in startup early stage attive su scala internazionale nel settore delle scienze della vita. L'operazione, come si legge in una nota, servirà a finanziare l'espansione commerciale e lo sviluppo di nuove funzionalità della soluzione, proprio in relazione alla rilevanza della stessa nella lotta alla pandemia. E per rafforzare ulteriormente la partnership strategica in essere da anni, HTH e MyAir apriranno a breve una propria sede in OpenZone, il campus scientifico operativo alle porte di Milano.Auto-finanziata dai fondatori della startup, la piattaforma Airgo è alla sua quinta generazione e sfrutta tecnologie di telemetria e strumenti di cloud analytics per dare ai medici, in modalità 24x7, la possibilità di controllare i parametri vitali e i trend respiratori dei pazienti, sia in ospedale che presso il proprio domicilio, e di conseguenza poter intervenire tempestivamente nell'eventualità di crisi provocate da insufficienza respiratoria e di determinare tempestivamente il percorso terapeutico da intraprendere. Le applicazioni di Airgo, al di là dell'emergenza Covid 19, spaziano nell'ambito della telemedicina, delle malattie polmonari ostruttive croniche, del trattamento dei pazienti gestiti attraverso l'intelligenza artificiale e della fisioterapia da remoto.

Loading...

Per approfondire Buzzoole chiude un aumento di capitale da 5 milioni