Rousseau, chi era il filosofo che dà il nome alla piattaforma di Casaleggio

In realtà, nel corso della sua vita disordinata, Rousseau ha poi rivisto le sue posizioni, cercando il modo di calarle nella realtà. «L’ambiente in cui Rousseau si era formato - spiega Fossati - ero quello di una repubblica divisa in piccole comunità. Ma un conto è amministrare un cantone svizzero, dove è più semplice applicare il principio per cui “uno vale uno”, un altro è esportare questa teoria in uno Stato come la Francia, per esempio».

Forse è anche per questo motivo che il Movimento 5 Stelle ha iniziato a raccogliere consensi soprattutto a livello locale, in piccoli Comuni, poi in alcune città, fino ad arrivare al governo.

Rousseau voleva ridurre il divario tra chi esercita il potere e chi lo subisce. Ma è davvero possibile questo attraverso la piattaforma che porta il suo nome? «Abbiamo sempre bisogno di simboli e totem da evocare - spiega Fossati - in modo da rendere immediatamente chiaro a noi stessi quel che stiamo facendo e perché e, al di là di quel che sappiamo di un tormentato intellettuale ginevrino nato trecento anni fa, quel che conta è ciò che rappresenta idealmente, sia come esplicito vessillo da esibire in modo identitario, sia come inconsapevole sedimento culturale condiviso: la lotta ai tiranni usurpatori e sovvertitori dello stato di natura (loro), la pace e la libertà da ristabilirsi fra i buoni e giusti (noi)».