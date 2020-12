Rovelli contro l’idolatria della scienza: “La politica scelga tra salute o povertà”

Guardando il singolo albero, si perde di vista la foresta. Il ‘900 ha ucciso Dio, ma questo l'avevano già detto Nietzsche e Marx, ma ha ucciso, sbagliando, anche i filosofi: grazie al progresso tecnologico si crede ciecamente che la scienza possa spiegare tutto. Il Covid sta dimostrando che non è così.

L’antica lezione dei filosofi-scienziati

I primi scienziati della storia erano prima ancora dei sapienti: Talete, che previde con esattezza un'eclisse di sole, cosa che ne farebbe oggi un astronomo, è passato alla storia come il primo filosofo del mondo occidentale.Il professore italiano è già ritenuto da molti l'erede di Stephen Hawking, il più grande scienziato dell'ultimo secolo.

Come il grande fisico di Cambridge, anche Rovelli ha la grande capacità della divulgazione: riesce a spiegare concetti astrusi come tempo e spazio anche alla casalinga di Voghera. E i 900 inglesi collegati in remoto per ascoltarlo parlare di Big Bang, fisica quantistica e cosmologia, sono numeri da rockstar per un incontro via zoom: il professore italiano è una sorta di celebrity.

Il 2020 ha incoronato i virologi nuove star di tv, radio, giornali e internet.

Ma Rovelli, oggi professore di fisica all'Università di Aix-Marseille, dopo aver insegnato a Pittsburgh non cavalca la facile onda dei virologi-superstar. Anzi è in prima fila contro l'abuso di scienza.