Rovesciare la logica del Patto di Stabilità

Terzo: anche solo simbolicamente, dovremmo chiedere che il Patto di Stabilità e Crescita venga rinominato Patto di Crescita e Stabilità, mostrando dopo 25 anni che la logica del “prima la stabilità” come prerequisito per la crescita vale, nell'attuale contesto macroeconomico, al contrario. Solo la crescita può garantire la stabilità macroeconomica e la sostenibilità del debito. Un cambiamento apparentemente nominale ma che, seguito da provvedimenti conseguenti, può portare ad un cambio di paradigma nell'impegno europeo a sostegno della crescita ed alla riduzione degli squilibri macroeconomici.

Quarto: la governance economica europea è fatta di una serie di norme che vanno riviste nel loro complesso: il Two Pack, il Six Pack, il Fiscal Compact, il Semestre Europeo non possono essere lasciati invariati. Dovremmo chiedere pertanto alla Commissione di ripensare l’intera struttura di politica economica in un’ottica finalmente e genuinamente multilivello, nella quale magari il Fiscal Board serva, più che come organismo consultivo, come vero e proprio organo di ripartizione delle responsabilità fiscali fra i vari livelli di governo: nazionale (e sub-nazionale) e sovranazionale. O, meglio ancora, che nasca finalmente un Ministero del Tesoro per la Ue, democraticamente legittimato, che renda fra loro sinergiche le scelte fiscali di ciascun paese e della Ue nel suo complesso.

Infine, ricordiamoci che, per quanto il Commissario Gentiloni abbia ventilato l’ipotesi che in materia fiscale si possa aggirare un accordo all’unanimità, politicamente il compromesso sul Patto non potrà essere adottato senza un consenso unanime, fino a quando non metteremo mano alla riforma dei Trattati.

Un atteggiamento serio e costruttivo da parte dell’Italia, non solo nella gestione del PNRR, ma anche della posizione negoziale che terrà in questa partita per la revisione del Patto, è cruciale per il futuro della governance economica europea.

L'alternativa sarebbe il ripristino del Patto così com'era (come già viene ventilato nell’ipotesi per l’accordo di governo in Germania sottoscritta da Spd, Verdi e Liberali); e non mi pare sia nell'interesse del paese, nè dell'Europa che vogliamo costruire per il futuro.