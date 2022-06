Rovigo, piano da 150 milioni per ampliare il rigassificatore

Il progetto

Dopo il potenziamento dei mesi scorsi, il progetto di avere dal 2025 capacità aggiuntiva per altri 2 miliardi di metri cubi l’anno rappresenta un aumento del 12,3% dell’attuale capacità di rigassificazione in Italia. Se il potenziamento di marzo era soprattutto autorizzativo e logistico, questo secondo aumento si otterrebbe aggiungendo un nuovo vaporizzatore e alzando la pressione nei gasdotti. Poiché l’isola artificiale non ha spazio disponibile, il vaporizzatore sarebbe più compatto e per riscaldare il metano userebbe non l’acqua tiepida del mare bensì un bruciatore a metano, come nei rigassificatori dei Paesi freddi.

Tempi stretti e semplificazione

Bisogna progettare, ordinare e costruire i pezzi, poi montarli e fare il collaudo: per avere il cantiere nell’estate 2025, l’autorizzazione deve arrivare entro la primavera 2023. Un miraggio impossibile? Forse. Si potrebbe riuscire se, nel convertire in legge il decreto Aiuti (n. 50 del 17 maggio), all’articolo 5 sui rigassificatori galleggianti si aggiungesse anche i «terminali di rigassificazione esistenti alla data di emanazione del presente decreto purché non comportino un aumento dell’estensione dell’area».

Le navi Frsu

In maggio la Snam si è accordata con la Golar per una metaniera da trasformare in rigassificatore galleggiante da ormeggiare in Sardegna; sono in vista altre navi rigassificatrici. Nei giorni scorsi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha detto che «25 miliardi di metri cubi sono già stati contrattualizzati, metà fluirà dai nostri gasdotti e metà sarà gas liquido da rigassificare. Si porterà al 100% della produzione tre gassificatori che abbiamo in Italia e ne installeremo altri due, non permanenti ma galleggianti».