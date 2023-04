Rovio Entertainment, la società di Angry Birds accetta offerta da 706 milioni di Sega

Ascolta la versione audio dell'articolo

La finlandese Rovio Entertainment, conosciuta per il gioco “Angry Birds”, ha dichiarato di aver accettato un’offerta di acquisizione da 706 milioni di euro (776,1 milioni di dollari) da parte della giapponese Sega. Il Wall Street Journal aveva precedentemente anticipato che Sega Sammy Holdings era vicina a un accordo per acquisire la società. Sega Sammy è stata creata nel 2004 dalla fusione tra Sammy e Sega. L’accordo vede Sega pagare 9,25 euro in contanti per ogni azione Rovio, oltre a 1,48 euro in contanti per ogni opzione agli obbligazionisti di Rovio.

Gli azionisti di Rovio, che complessivamente detengono azioni corrispondenti a circa il 49,1% delle azioni e dei voti in circolazione, si sono impegnati irrevocabilmente ad accettare l’offerta, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. «Il consiglio di amministrazione di Rovio, rappresentato da un quorum composto da tutti i membri del consiglio di amministrazione, ha concordato all’unanimità di raccomandare agli azionisti e ai detentori delle opzioni di Rovio di accettare l’offerta», ha affermato la società. «Tra il mercato globale dei giochi in rapida crescita, il mercato dei giochi mobili ha un potenziale particolarmente elevato ed è stato l’obiettivo a lungo termine di Sega accelerare la sua espansione in questo campo», ha aggiunto l’amministratore delegato di Sega Haruki Satomi. «Attraverso la combinazione dei marchi, dei personaggi, dei fan di entrambe le società, nonché della cultura e della funzionalità aziendale, in futuro - ha concluso - si creeranno significative sinergie».

In precedenza Rovio aveva discusso con l’israeliana Playtika Holding in merito a una potenziale acquisizione di azioni della società da 8,50 euro, ma i colloqui si sono conclusi il mese scorso senza un accordo.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)