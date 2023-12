Roy Roger’s sceglie Miniconf per la collezione bambino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mondo della moda junior prova a ripartire con le licenze, da sempre uno dei canali di sviluppo dei gruppi grandi e meno grandi. L’ultima operazione è firmata Roy Roger’s, azienda fiorentina specializzata nel denim e nel casualwear, che ha affidato la licenza di produzione e distribuzione della linea kidswear 3-16 anni, per maschio e femmina, all’aretina Miniconf, una delle più importanti realtà italiane specializzate nell’abbigliamento da bambini.

La nuova collezione protagonista al Pitti Bimbo

La nuova collezione, formata da un centinaio di capi, debutterà nell’autunno-inverno 2024 e sarà presentata al prossimo salone Pitti Bimbo (17-19 gennaio 2024). Il punto di forza sarà il denim e tutto ciò che evoca il mondo Roy Roger’s, con una gamma di capi ready to wear che valorizzano i lavaggi, simbolo del marchio. «Uniamo le forze per raggiungere risultati interessanti per entrambi», spiega Marco Perin, direttore generale Business di Miniconf. «La collezione sarà distribuita in Italia, in 350 punti vendita multimarca fin dalla prima stagione, e all’estero, dove stiamo costruendo la rete vendita – aggiunge -. Stiamo chiudendo un accordo con un’agenzia che svilupperà i Paesi extraeuropei».

La collaborazione tra Roy Roger’s e Miniconf si fonda su storia e valori comuni: sono due aziende toscane; hanno alle spalle una lunga tradizione (50 anni di vita Miniconf, 71 anni Roy Roger’s); sono manifatture fondate e guidate ancora dalla stessa famiglia (Basagni da un lato, Bacci-Biondi dall’altro); puntano sulla qualità e sulla sostenibilità. Anche la distribuzione è affine, con l’obiettivo inseguito da entrambe di sviluppare l’export (oggi al 10-15%).

La sinergia tra le due imprese

La collezione Roy Roger’s kids sarà confezionata in Asia, storica area produttiva di Miniconf che controlla una filiera presidiata da proprio personale: «Aver inserito la collezione Roy Roger’s all’interno del nostro processo produttivo consolidato ci dà tranquillità e sicurezza», spiega Perin.

Per Miniconf, che possiede i marchi propri Sarabanda, Minibanda e iDo, si tratta della terza licenza kids dopo quelle Superga e Ducati. L’azienda, con sede nel paese di Ortignano Raggiolo, in Casentino, chiuderà il 2023 in linea con l’anno precedente, sui 70 milioni di fatturato. Per il 2024 sta lavorando all’espansione retail del marchio iDo, che oggi conta 43 negozi in Italia, e alla crescita export. Per Roy Roger’s, che finora produceva la linea junior in casa, questa operazione rappresenta invece l’ingresso nel segmento delle licenze: «Sicuramente questa licenza significherà per noi una maggior presenza in tutti i negozi bimbo – afferma Niccolò Biondi, ceo di Roy Roger’s – con lo sviluppo di prodotti specifici per questo segmento di mercato».