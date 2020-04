Royal Dutch Shell crolla a Londra. Taglia il dividendo per la prima volta dal 1945

(REUTERS)

1' di lettura

Brusco scivolone , oltre il 5%,per Royal Dutch Shell a Londra dopo la trimestrale e dopo che per la prima volta il colosso dell'oil ha tagliato il dividendo dal Secondo Dopoguerra. Le azioni segnano una delle performance peggiori, pesando su tutto il comparto in Europa. Il crollo della domanda di greggio e del prezzo del petrolio hanno pesato nei primi tre mesi dell'anno sulle compagnie petrolifere e la pesante recessione in arrivo aumenta l'incertezza sui prossimi mesi.

I consumi energetici, con la pandemia, sono cambiati drasticamente ed è un cambiamento che potrebbe non essere temporaneo. Shell ha tagliato il dividendo del primo trimestre del 66% a 16 centesimi per azione, il primo taglio dal 1945 e un taglio peggiore di quanto atteso dagli analisti. «A causa del continuo deterioramento del quadro macroeconomico e dell'incertezza a medio e lungo termine, ci stiamo muovendo per rafforzare la nostra resilienza e il nostro bilancio, supportando la creazione di valore a lungo termine», ha detto il ceo Ben van Beurden. Nel trimestre, Royal Dutch Shell ha registrato una perdita netta di 24 milioni di dollari (22,1 milioni di euro) a fronte di un utile netto di 6 miliardi di dollari l'anno prima. Il gruppo ha dichiarato di aspettarsi inoltre un difficile secondo trimestre e ha tagliato il piano di investimenti da 25 a 20 mld di dollari.

(Il Sole 24 ore Radiocor)