Royal Enfield Himalayan 450, cresce la tuttoterreno indiana

L’Himalayan 411 diventa ora 452: il monocilindrico della prima serie è cresciuto di 41 cc e guadagna il raffreddamento a liquido, per la prima volta su una Royal Enfield; la potenza massima cresce di ben 16 cv e arriva a 40 cv con 40 Nm di coppia; il cambio non è più a cinque marce ma a sei, per un uso più comodo della moto a velocità autostradali. Arriva anche l’acceleratore Ride By Wire, che ha consentito d’introdurre due mappe motore. Inoltre, l’Himalayan 452 ha un telaio in acciaio totalmente riprogettato, una forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm, e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico; per entrambe le sospensioni l’escursione è di ben 200 mm. Cambia così la posizione di guida: la sella, più lunga e spaziosa (anche per il passeggero), è ora meno infossata e meno affaticante nei lunghi viaggi. Confermati, invece, i cerchi a raggi, nelle misure 21”-17”, che vestono pneumatici leggermente tassellati. Infine, c’è uno schermo tft a colori tondo che permette la connessione dello smartphone via Bluetooth.

