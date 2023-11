Royal Enfield Himalayan my2024, dati tecnici della tuttoterreno indiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Eicma 2023 Royal Enfield svela le caratteristiche della nuova Himalayan, che ora è tutta nuova rispetto alla precedente versione. Innanzi tutto cresce il motore, frutto di un progetto totalmente nuovo: è sempre monocilindrico come sulla prima serie, ma cresce di 41 cc e arriva a 451,65 cc, guadagna il raffreddamento a liquido, per la prima volta su una Royal Enfield; la potenza massima cresce di ben 16 cv a 40 cv con 40 Nm di coppia; il cambio non è più a cinque marce ma a sei, per un uso più comodo e meno dispendioso di carburante a velocità autostradali (la Casa dichiara 3,59 litri per 100 km).

Arriva l’acceleratore Ride By Wire, che ha consentito d’introdurre due mappe motore. Quanto alla ciclistica, la nuova Himalayan ha un telaio in acciaio totalmente riprogettato, una forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm, e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico; per entrambe le sospensioni l’escursione è di ben 200 mm, per affrontare senza timore gli sterrati. Cambia così la posizione di guida: la sella, più lunga e spaziosa (anche per il passeggero), è ora meno infossata e meno affaticante nei lunghi viaggi. Confermati, invece, i cerchi a raggi, nelle misure di 21 (anteriore) e 17 pollici, che vestono pneumatici leggermente tassellati. Addio poi allo strumento con contagiri a lancetta e tripper digitale collocato a lato, a favore di uno schermo tft a colori tondo che permette la connessione dello smartphone via Bluetooth per avere il sistema di navigazione con Google Maps con la navigazione “turn by turn”. Infine, altra novità sono le luci full led, compresi gli indicatori di direzione.

Anche in elettrico

Sempre allo stand Royal Enfield è stata svelato oggi un prototipo elettrico della Himalayan, la Him-E, che nel telaio ospita un motore elettrico insieme con il pacco batterie.