Royal Enfield Meteor 350 (2.348 immatricolazioni)

Proposta a poco meno di 5mila euro, la Meteor 350 è una naked con cifre da custom, dalle linee tradizionali. Il telaio a doppia culla in acciaio ospita il monocilindrico di 349 cc con raffreddamento misto aria-olio che eroga 20 cv. È una moto perfetta per chi inizia o per chi torna su due ruote dopo anni di automobile: facile, leggera e con una sella bassa (77 cm), monta una ruota anteriore da 19 pollici che aiuta ad affrontare le asperità del manto cittadino (ma le sospensioni faticano ad assorbire le “buche più dure”). Buona la dotazione: presa Usb sotto la leva della frizione, navigatore Royal Enfield Tripper che sfrutta la tecnologia di Google, forcella con steli da 41 mm e ammortizzatori regolabili nel precarico. In autostrada si soffre un po' per la velocità massima contenuta e le vibrazioni

7/11 9/11 Menu