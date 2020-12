Royal Enfield Meteor 350

Piccola, sia per cilindrata sia per prezzo di vendita (da 4.100 euro con tre anni di garanzia e di assistenza stradale): la nuova Royal Enfield Meteor 350 è una cruiser monocilindrica già presente nel mercato indiano e rivista per l'Europa dal centro tecnico inglese di Bruntingthorpe. A spingerla è un monocilindrico raffreddato ad aria e olio di 349 cc, Euro 5, con una potenza molto contenuta: 20,2 cv a 6.100 giri (adatta ai possessori di patente A2). Il cambio è a cinque rapporti con la quinta overdrive per l'uso in autostrada. Al telaio a doppia culla in acciaio sono abbinati una forcella da 41 mm di diametro e due ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico in sei posizioni; i cerchi in lega sono da 19” e da 17”, mentre l'altezza della sella è di soli 765 mm da terra per gestire con facilità i 191 kg in ordine di marcia della Meteor. Accanto al quadro strumenti troviamo il nuovo pod per la navigazione Tbt (Turn-By-Turn), denominato Royal Enfield Tripper: mostra il percorso migliore per raggiungere una destinazione utilizzando Google Maps, ed è collegabile allo smartphone tramite l'app Royal Enfield.