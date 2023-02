Royal Enfield Super Meteor 650

Arriva in questi giorni dai concessionari la nuova cruiser del produttore indiano, in tre varianti (Astral, Interstellar e Tourer Celestial), e in sette colorazioni diverse, con prezzi che partono da 7.200 euro. La moto sfoggia una linea tradizionale ma molto attuale, con un serbatoio a goccia e una sella a due piani, comoda per pilota e passeggero; a spingere la Super Meteor 650 è lo stesso bicilindrico parallelo di 648 cc raffreddato ad aria e olio montato dal 2018 su Interceptor 650 e Continental Gt: la potenza è di 47 cv, tale cioè da permetterne la guida con la patente A2. Inedito è il telaio in tubi di acciaio, progettato con l’obiettivo di tenere basso il baricentro: la sella è, infatti, a soli 740 mm da terra e aiuta nel gestire i 241 kg in ordine di marcia della moto, che si rivela godibile anche nel misto.

