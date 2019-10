R&S, il calendario per fare domanda mette in circolazione 519 milioni

Le imprese avranno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie. Oltre il plafond disponibile, le richieste non saranno accolte: lo sportello sarà semplicemente chiuso.

Le proposte progettuali selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune europea EuroHpc, sul calcolo ad alte prestazioni, potranno essere finanziate anche loro attraverso la presentazione di un’istanza, che seguirà una corsia diversa rispetto alle altre.

Altri 329 milioni, stanziati da poco dal ministero dello Sviluppo economico, finanziano interventi agevolativi su tutto il territorio nazionale a favore delle imprese che investono in grandi progetti di ricerca e sviluppo nei settori: agenda digitale e industria sostenibile. Si arriva, così, a 519 milioni complessivi dedicati alla ricerca industriale.

In questo caso, un decreto appena pubblicato prevede l’apertura dell’intervento agevolativo il 26 novembre, con possibilità di precaricare la documentazione prevista dal bando a partire dal 10 ottobre. Anche stavolta la procedura si svolgerà in via telematica.

Nel provvedimento del Mise sono presenti anche le indicazioni di dettaglio sulle tematiche rilevanti relative all’economia circolare, cui è destinata una riserva pari al 20% dei fondi. Si punterà, quindi, su modelli innovativi per la produzione, per il consumo e per la gestione di rifiuti e scarti.